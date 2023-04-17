Газета The Washington Post заявила о продолжении работы в РФ большинства западных компаний

Со ссылкой на данные исследователей из швейцарского Университета Санкт-Галлена она отметила, что к ноябрю прошлого года менее 9% западных компаний, имеющих дочерние предприятия, покинули РФ, а оставшиеся фирмы стали захватывать рынок на фоне отсутствия прежних конкурентов. Большинство организаций имеют слишком большую зависимость от местного бизнеса или опасаются понести финансовые потери, констатируется в материале.