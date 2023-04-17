Инструктор ВДВ РФ рассказал о готовности бойцов к выполнению задач на Запорожском направлении

Бойцы Воздушно-десантных войск РФ полностью готовы к выполнению всех поставленных боевых задач на Запорожском направлении. Об этом представителям СМИ рассказал инструктор по подготовке российских десантников.
По его словам, в ходе занятий военнослужащие ВДВ РФ успешно отработали действия штурмовых групп при выполнении боевых заданий.
«С первого дня находимся здесь. Понимаем, осознаем, что происходит. Все поставленные задачи выполним в полном объеме с минимальными потерями личного состава», — заявил инструктор ВДВ РФ.
Ранее «Царьград» сообщил, что российские военные за сутки уничтожили три украинских диверсионно-разведывательных группы на Купянском направлении.