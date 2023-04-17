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Инструктор ВДВ РФ рассказал о готовности бойцов к выполнению задач на Запорожском направлении

Армия
Инструктор ВДВ РФ рассказал о готовности бойцов к выполнению задач на Запорожском направлении

Бойцы Воздушно-десантных войск РФ полностью готовы к выполнению всех поставленных боевых задач на Запорожском направлении. Об этом представителям СМИ рассказал инструктор по подготовке российских десантников.

По его словам, в ходе занятий военнослужащие ВДВ РФ успешно отработали действия штурмовых групп при выполнении боевых заданий.

«С первого дня находимся здесь. Понимаем, осознаем, что происходит. Все поставленные задачи выполним в полном объеме с минимальными потерями личного состава», — заявил инструктор ВДВ РФ.

Ранее «Царьград» сообщил, что российские военные за сутки уничтожили три украинских диверсионно-разведывательных группы на Купянском направлении.

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