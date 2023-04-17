Минэкономразвития России спрогнозировало рост ВВП в 2026 году на уровне 2,8%

Рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 2,8%, сообщает РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.
Основным драйвером повышения показателя в ведомстве считают частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих зарплат. Кроме того, министерство прогнозирует увеличения инвестиций в основной капитал на 4,5% к 2026 году.
Между тем российская торговля товарами в денежном выражении сократится в течение трех лет со 152,1 млрд до 142,5 млрд долларов. Курс доллара, согласно прогнозам Минэкономразвития, поднимется и составит 78,8 рубля, а цена нефти марки Brent опустится до 70,6 доллара за баррель.