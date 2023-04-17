Президент Украины Владимир Зеленский может быть причастен к утечке секретных документов Пентагона. Об этом на страницах издания Strategic Сulture пишет обозреватель Мартин Джей. Эксклюзивный пересказ материала представляет «ПолитРоссия».
На эту мысль журналиста натолкнули сведения о дефиците у ВСУ танков, артиллерийских систем, бронемашин и боеприпасов, которые содержатся в обнародованных документах американского военного ведомства. По мнению Мартина Джея, авторы «утечки» намеренно пытаются подчеркнуть нехватку у Киева военной техники. Такие действия могут быть выгодны только украинским властям, которые пытаются добиться от Запада поставок новых видов вооружений.
Журналист отмечает, что, если это предположение верно, то отношения между президентом США Джо Байденом и Зеленским далеки от идеальных, и в будущем могут появиться новые утечки секретных документов Пентагона.
Ранее член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что закупка Вашингтоном в Южной Корее 500 тысяч артиллерийских снарядов, свидетельствует о провале политики президента Байдена в отношении Украины, сообщает «Царьград».