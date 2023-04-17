Strategic Сulture: за утечкой документов Пентагона может стоять руководство Украины

На эту мысль журналиста натолкнули сведения о дефиците у ВСУ танков, артиллерийских систем, бронемашин и боеприпасов, которые содержатся в обнародованных документах американского военного ведомства. По мнению Мартина Джея, авторы «утечки» намеренно пытаются подчеркнуть нехватку у Киева военной техники. Такие действия могут быть выгодны только украинским властям, которые пытаются добиться от Запада поставок новых видов вооружений.