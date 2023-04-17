Звезда «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин ушел из жизни в возрасте 61 года

Звезда фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин ушел из жизни. На момент смерти актеру был 61 год. О трагедии сообщила его знакомая Алла Вагина.
Женщина на странице артиста на сайте «Кино-театр.ру» рассказала, что Ашихмина не стало 13 апреля 2023 года. Артист скончался после продолжительной болезни, находясь в больнице.
Напомним, что Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Его актерская карьера началась в 1993 году после участия в фильме «Пленники удачи», передает «360». Также он снимался в таких кинокартинах, как «Юрьев день», «Хрусталев, машину!», «Воровка», «Трудно быть Богом», «Бумажный солдат», «Клеймо», «На игре» и многих других.