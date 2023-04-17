Звезда «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин ушел из жизни в возрасте 61 года

Напомним, что Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Его актерская карьера началась в 1993 году после участия в фильме «Пленники удачи», передает «360». Также он снимался в таких кинокартинах, как «Юрьев день», «Хрусталев, машину!», «Воровка», «Трудно быть Богом», «Бумажный солдат», «Клеймо», «На игре» и многих других.