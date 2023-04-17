American Thinker: Запад не сумел поставить Россию на колени при помощи санкций

Запад допустил самый грандиозный просчет в истории, введя санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил автор издания American Thinker.
По словам эксперта, Москва не просто сумела справиться с трудностями, но вывела страну на путь развития. Россия заработала большое влияние и авторитет в Латинской Америке, Африке и Азии. Такого подъема у РФ не было со времен Советского Союза.
«Санкции не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что власти КНР выступили против западных санкций в отношении китайских компаний из-за связей с Россией, передает телеканал «360».