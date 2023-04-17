Российские военные отбили две украинские контратаки на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта, о чем сообщила группировка «Центр».
Представитель пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал журналистам, что атаки предприняли члены 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Их перемещения первой заметила разведка, после чего удар по диверсантам нанесла авиация.
На Ямполовском участке противник на бронированных машинах попытался вернуть утраченные позиции, но встретил отпор артиллерийских расчетов. ВСУ были отброшены на ранее занимаемые позиции.
Ранее издание «Царьград» сообщило, что штурмовые отряды ВС РФ человек, сумел захватить опорный пункт ВСУ и уничтожить находившихся там британских наемников.