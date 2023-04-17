СК начал проверку по факту кражи 150 тыс. долларов с банковского счета Митволя в Дубае

Следственный комитет России (СКР) организовал проверку по факту кражи в Дубае с банковского счета председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя 150 тыс. долларов, сообщает ТАСС.
Правоохранители пока не возбудили уголовное дело, идет проверка полученной информации.
Митволя арестовали за хищение 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Бизнесмена задержали в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Обвиняемый заявил, что готов возместить причиненный ущерб и согласился сотрудничать со следствием.