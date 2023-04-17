СК начал проверку по факту кражи 150 тыс. долларов с банковского счета Митволя в Дубае

Митволя арестовали за хищение 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Бизнесмена задержали в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Обвиняемый заявил, что готов возместить причиненный ущерб и согласился сотрудничать со следствием.