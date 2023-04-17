МиГ-31 ликвидировал самолет «противника» в рамках учений Тихоокеанского флота

Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота принял участие в военных учениях. В ходе мероприятий был уничтожен самолет условного противника, сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, российский истребитель провел внезапную проверку в сложных погодных условиях. В роли вражеского самолета выступил другой перехватчик МиГ-31. «Противник» должен был скрытно проникнуть в воздушное пространство страны.
«В рамках внезапной проверки сил Тихоокеанского флота летчики-истребители морской авиации ТОФ условно уничтожили "самолет противника", нарушивший воздушное пространство России», — сообщили в ведомстве.
По итогам учений российские летчики успешно обнаружили самолет условного врага и произвели захват цели. После этого пилоты МиГ-31 выпустили по ней ракеты. Объект был ликвидирован на заданном рубеже.