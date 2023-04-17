Тренера по метанию копья в США арестовали за сексуальную связь с 17-летним учеником

Учительница физкультуры 26-ти лет Ханна Март из штата Пенсильвания была арестован за сексуальную связь с 17-летним подростком, учащимся в школе. Об этом сообщает издание The Morning Call.
Следствие гласит, что Март сблизилась с учеником во время уроков по метанию копья. Весной прошлого года она пригласила школьника к себе домой. Далее учительница занялась с подростком сексом, при этом именно она стала «инициатором контакта». Ученик рассказал, что отношения с тренером продолжались до октября 2022 года.
Март призналась в связи с несовершеннолетним. Перед судом тренер предстала 13 апреля, чтобы выслушать обвинительное заключение. Женщину освободили под залог в 75 тысяч долларов.