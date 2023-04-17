Тренера по метанию копья в США арестовали за сексуальную связь с 17-летним учеником

Следствие гласит, что Март сблизилась с учеником во время уроков по метанию копья. Весной прошлого года она пригласила школьника к себе домой. Далее учительница занялась с подростком сексом, при этом именно она стала «инициатором контакта». Ученик рассказал, что отношения с тренером продолжались до октября 2022 года.