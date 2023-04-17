Портал Onet пожаловался на пролетающих над территорией Польши россиян

Источник сообщает, что авиаперевозчик Turkish Airlines продолжает выполнять полеты в Россию. Маршрут самолетов проходит над польскими городами. Несмотря на закрытие неба над Европой для российских самолетов и рестрикции, жители РФ все равно имеют возможность вылетать в страны ЕС.