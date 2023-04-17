СК завершил расследование дела бывшего главы думы Чукотки Маслова

СК РФ по Чукотскому автономному округу завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя региональной думы Александра Маслова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, Маслов незаконно премировал себя, чем нанес ущерб бюджету Чукотки. Уточняется, что экс-глава думы вину признать отказался, однако СК собрал объемную доказательную базу.
«Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Следствие утверждает, что обвиняемый незаконно премировал себя на протяжении пяти лет. На его имущество, сумма которого составляет более 46 млн рублей, наложен арест.