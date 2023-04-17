Корабли ТОФ отработали артиллерийские стрельбы по мишеням в рамках учений в Японском море

Боевые корабли Тихоокеанского флота провели противолодочные учения в Японском море. Участие в них приняли «Адмирал Пантелеев» и фрегат «Маршал Шапошников», следует из материала ТАСС.
В рамках учений корабли ТОФ проверили боеготовность, а также провели тактическое маневрирование в составе разных строев и стрельбы по морским и воздушным целям. Экипажи «Адмирала Пантелеева» и «Маршала Шапошникова» применили 100-миллиметровые артиллерийские установки АК-100 и А-190.
Корабли ТОФ также осуществили поиск подводной лодки условного противника. Экипажи успешно справились с задачей и уничтожили «вражескую» технику. В рамках учений с кораблей были подняты в воздух вертолеты Ка-27ПЛ, оснащенные опускаемыми гидроакустическими станциями.
По словам командира фрегата «Маршал Шапошников» Сергея Меркулова, командование оценило работу экипажа на «отлично». Он отметил, что с января этого года корабль проводит тренировки в море практически каждую неделю.