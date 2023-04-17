Корабли ТОФ отработали артиллерийские стрельбы по мишеням в рамках учений в Японском море

В рамках учений корабли ТОФ проверили боеготовность, а также провели тактическое маневрирование в составе разных строев и стрельбы по морским и воздушным целям. Экипажи «Адмирала Пантелеева» и «Маршала Шапошникова» применили 100-миллиметровые артиллерийские установки АК-100 и А-190.