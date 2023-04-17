Жителя Якутии обвинили в хищении свыше 41 миллиона рублей

Правоохранительные органы обвинили работника «Почты России» в хищении свыше 41 миллиона рублей в Якутии. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха.
По данным ведомства, обвиняемый является руководителем группы расчета заработной платы в местном отделении «Почты России». С помощью программного обеспечения он незаконно выписал себе отчисления на сумму более 41 миллиона рублей.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что работник почты умышленно из корыстных побуждений выписывал себе различные выплаты на общую сумму более 41 млн рублей», — говорится в сообщении.
Представители ведомства отметили, что обвиняемый распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.