Сахалинский международный аэропорт вынужденно переносит рейсы из-за метели

Самолеты уже на протяжении суток остаются в Сахалинском международном аэропорту из-за метели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Задержаны рейсы по направлению Южно-Сахалинск — города южной группы Курильских островов. Пока что они перенесены на 17 апреля, однако в аэропорту отмечают, что к этому времени погода вряд ли изменится.
«Рейсы задержаны. В Курильске и Южно-Курильске не было "погоды"», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также был задержан самолет из Южно-Сахалинска в находящийся на севере Александровск-Сахалинский. Метеоусловия не располагают к посадке в аэропорту города назначения. Остальные рейсы по северному направлению осуществляются согласно расписанию.