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Молодой житель Химок зарезал знакомую во время конфликта

Происшествия
Молодой житель Химок зарезал знакомую во время конфликта

Житель подмосковных Химок обвиняется в убийстве своей знакомой. Преступление было совершено 15 апреля в деревне Подолино, о чем сообщили в областном управлении СК России.

Согласно версии следствия, между 23-летним местным жителем и его знакомой произошел конфликт на почве личностной неприязни. Во время ссоры мужчина взял в руки нож и нанес женщине несколько ударов. От полученных ранений она скончалась на месте трагедии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали молодого человека, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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