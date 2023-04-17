Молодой житель Химок зарезал знакомую во время конфликта

Житель подмосковных Химок обвиняется в убийстве своей знакомой. Преступление было совершено 15 апреля в деревне Подолино, о чем сообщили в областном управлении СК России.
Согласно версии следствия, между 23-летним местным жителем и его знакомой произошел конфликт на почве личностной неприязни. Во время ссоры мужчина взял в руки нож и нанес женщине несколько ударов. От полученных ранений она скончалась на месте трагедии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали молодого человека, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.