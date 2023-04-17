Суд отправил начальника приморской колонии под домашний арест за превышение полномочий

По обвинению в превышении должностных полномочий суд во Владивостоке отправил под домашний арест начальника колонии-поселения №26 в Хасанском районе Приморского края. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Как отмечает информатор, обвиняемый с 2018 по 2022 годы заключал договоры на использование труда заключенных, в котором предусмотрена возможность выполнения осужденными работ у третьих лиц. Это нарушает внутриведомственный приказ ГУФСИН.
По информации агентства, по данной статье обвиняется уже не первый начальник данной колонии. Так, предыдущий руководитель и организация-посредник выручили свыше 3 миллионов рублей за такую перепродажу рабочей силы.