BBC: забастовка медперсонала в Великобритании может продлиться до конца года

Сотрудники медицинских учреждений в Великобритании готовы бастовать до конца года, если правительство откажется повышать им зарплаты. Об этом в эфире BBC сообщила руководитель «Королевский колледж медсестринского дела» Пэт Каллен.
Британские медики уже запланировали забастовки в конце апреля и начале мая. После этого будет проведено голосование, и в случае большинства голосов протесты продлятся до самого Рождества, которое отмечается 25 декабря.
Забастовки в Великобритании продолжаются с конца прошлого года. Работники многих сфер выражают недовольство низкими зарплатами и ростом цен на территории страны.