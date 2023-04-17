Посол России Барбин сообщил о планах Копенгагена передать Киеву САУ Caesar и танки Leopard

Недавно в Сети появилась информация, что Дания уже передала Украине вооружения на сумму 900 миллионов долларов. В эти пакеты военной помощи вошли противокорабельные, противотанковые и противовоздушные ракетные комплексы, минометы, БТР, БПЛА, а также боеприпасы.