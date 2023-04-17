Посол России Барбин сообщил о планах Копенгагена передать Киеву САУ Caesar и танки Leopard

Дания собирается передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar в мае, а летом планирует направить танки Leopard 1. Об этом газете «Известия» заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Как утверждает дипломат, активно обсуждается также поставка истребителей F-16. По словам Барбина, датские инструкторы продолжают обучать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), свято веря в их способность переломить ход на поле боя.
«Какая судьба ждет Украину и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются. Исходя из таких представлений, у Копенгагена сегодня нет никаких красных линий или запретов для передачи Украине все новых вооружений», — сказал Барбин.
Недавно в Сети появилась информация, что Дания уже передала Украине вооружения на сумму 900 миллионов долларов. В эти пакеты военной помощи вошли противокорабельные, противотанковые и противовоздушные ракетные комплексы, минометы, БТР, БПЛА, а также боеприпасы.