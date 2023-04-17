Три иномарки столкнулись на улице Фархутдинова в Южно-Сахалинске

Авария с участием трех автомобилей произошла в Южно-Сахалинске на улице Фархутдинова. Одна из машин в результате столкновения оказалас в кювете, пишет Telegram-канал «ЦУГМ».
ДТП зарегистрировано в районе местного аэропорта. По предварительной информации, причиной аварии могла сталь скользкая дорога из-за гололеда, который образовался после многочисленных осадков.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Toyota Mark II Grande, Toyota Hilux Surf и Toyota Corolla. Последняя иномарка вылетела в кювет. Все транспортные средства получили сильные механические повреждения. Сведения о пострадавших не поступали.