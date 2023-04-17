Объявленный в розыск мэр Большого Камня Абушаев сообщил, что находится в зоне СВО

Мэр приморского города Большой Камень Рустям Абушаев записал видеообращение, в котором подтвердил, что находится в зоне спецоперации на Украине. Градоначальник числится в федеральном розыске в связи с двумя обвинениями.
По словам Абушаева, он давно хотел принять участие в боевых действиях. Окончательное решение по этому поводу он принял во время мероприятий для семей мобилизованных граждан.
Глава Большого Камня не стал уточнять, где именно служит. Однако он отметил, что в месте, где он находится, отсутствует связь.
В марте приморский СК сообщил о возбуждении уголовного дела против бывшего главы Надеждинского района. Согласно информации РИА Новости, Абушаев обвиняется в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении бизнеса через доверенных лиц.