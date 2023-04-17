Гладков доложил о ликвидации пожаров в Белгородском районе

Пожары на гражданских объектах в Белгороде и окрестностях полностью потушены. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее поступила информация о взрыве на ТЭС в Белгороде, после чего начался сильный пожар. По словам местных жителей, в населенном пункте частично пропал свет.
Гладков поблагодарил спасателей, участвовавших в ликвидации пожаров. Отдельное спасибо он передал начальнику главного управления МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову за немедленную реакцию и проявленный профессионализм.