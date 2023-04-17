Украина и Польша 17 апреля проведут переговоры по экспорту зерна

По словам Сольского, в ближайшие месяцы Киев ждут сложные переговоры из-за экспорта украинской продукции в страны Евросоюза. Первые из них пройдут 17 апреля в Варшаве. Министр надеется, что во время встречи Киеву удастся добиться открытия транзита.