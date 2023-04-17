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Baza: Белгород частично обесточен из-за пожара на ТЭС

Происшествия
Baza: Белгород частично обесточен из-за пожара на ТЭС

Пожар вспыхнул на ТЭС в Белгороде. Местные жители утверждают, что перед этим слышали звуки взрывов.

Telegram-канал Baza опросил очевидцев события и выяснил, что причиной возгорания мог стать удар неопознанного объекта. Город оказался частично обесточен.

Один из местных жителей рассказал изданию, что свет не погас, а лишь «моргнул». Комментариев о представителей региональных властей не было. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на территории нескольких областей Украины была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о нескольких взрывах на территории подконтрольного Киеву Запорожья.

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