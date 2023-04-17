Baza: Белгород частично обесточен из-за пожара на ТЭС

Пожар вспыхнул на ТЭС в Белгороде. Местные жители утверждают, что перед этим слышали звуки взрывов.
Telegram-канал Baza опросил очевидцев события и выяснил, что причиной возгорания мог стать удар неопознанного объекта. Город оказался частично обесточен.
Один из местных жителей рассказал изданию, что свет не погас, а лишь «моргнул». Комментариев о представителей региональных властей не было. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее на территории нескольких областей Украины была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о нескольких взрывах на территории подконтрольного Киеву Запорожья.