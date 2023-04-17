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Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких регионах Украины

Происшествия
Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких регионах Украины

Власти нескольких регионов Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения местных жителей.

Согласно им, сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Помимо этого, воздушную тревогу объявили на территории Запорожской области, контролируемой киевскими властями.

Информации о возможных пострадавших среди жителей регионов, а также о разрушениях домов не поступало. Ранее сообщалось о нескольких взрывах в административном центре Запорожской области, контролируемом Киевом. Все подробности уточняются.

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