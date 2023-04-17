Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких регионах Украины

Власти нескольких регионов Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения местных жителей.
Согласно им, сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Помимо этого, воздушную тревогу объявили на территории Запорожской области, контролируемой киевскими властями.
Информации о возможных пострадавших среди жителей регионов, а также о разрушениях домов не поступало. Ранее сообщалось о нескольких взрывах в административном центре Запорожской области, контролируемом Киевом. Все подробности уточняются.