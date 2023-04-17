Илон Маск заявил о наличии доступа «ко всему происходящему» в Twitter у властей США

Власти Соединенных Штатов имели полный доступ ко всему, что происходило в социальной сети Twitter. Такое заявление сделал американский предприниматель и владелец компании Илон Маск.
По словам миллиардера, слежку за действиями пользователей Twitter осуществляли различные правительственные ведомства. Маск признал, что он не знал об этом. Как рассказал бизнесмен, США в том числе имели доступ к личным перепискам граждан.
«Степень того, насколько различные государственные службы имели доступ ко всему, что происходило в Twitter, шокировала меня. Я не был в курсе этого», — заявил Маск в интервью журналисту Fox News Такеру Карлсону.
Ранее миллиардер высказался о людях, которые согласились на смену пола несовершеннолетних. Маск считает, что они заслуживают пожизненное заключение.