Телеведущий и журналист Владимир Соловьев лично побывал в городе Бахмут (Артемовск) в Донецкой Народной Республике. Об этом он рассказал в эфире «Воскресного вечера» на телеканале Россия-1.
По словам Соловьева, он приехал в самый центр Бахмута в сопровождении штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Журналист добирался до города по «кровавой дороге».
«Это всего лишь, конечно, красный кирпич, но там это все приобретает какой-то другой смысл», — добавил ведущий.
Сегодня Бахмут практически полностью уничтожен. Как отметил Соловьев, украинские боевики взрывали дома, «чтобы нашим было сложнее их освобождать». При этом местные жители активно переходят на сторону России.
Известно, что на Бахмутском направлении работает только ЧВК «Вагнер». За все время боевых действий бойцы «оркестра» не сдали врагу ни одной позиции.