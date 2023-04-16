Два человека попали в больницу после конфликта со стрельбой в Подольске

Конфликт со стрельбой произошел в кафе на улице Парковой в Подольске. Ранения в результате происшествия получили два человека, о чем передает ТАСС со ссылкой на подмосковное управление МВД России.
Предварительно известно, что участниками конфликта стали две компании. Сначала между ними произошла словесная перепалка, во время которой один из граждан достал оружие и начал стрелять. В итоге два человека получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Личность подозреваемого уже установлена, им является мужчина 1987 года рождения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают предполагаемого злоумышленника для последующего задержания.