Йеллен указала на положительный эффект принятых после банкротства SVB мер

Меры, принятые после банкротства Silicon Valley Bank, положительно сказались на оттоке средств из банковской системы, стабилизировав соответствующий процесс. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN.
Сейчас банки проявляют большую осторожность при выдаче кредитов, добавила она. В будущем подобные самоограничения могут заменить повышение учетных ставок, проводимое Федеральной резервной системой.
«Мы видим, что в результате этих действий отток средств из банковской системы стабилизировался и ситуация успокоилась», — заявила Йеллен.
«Драматичных» событий, способных повлиять на будущее экономики США, не наблюдается, указала она. По прогнозам, инфляция будет снижаться, а рынок труда усиливаться.