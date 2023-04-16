Сийярто потребовал от Еврокомисии прекратить «венгерофобное поведение»

Евросоюз имеет проблемы с венгерским волеизъявлением, поэтому организация не способна «переварить» решения народа страны. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.
В ходе своего выступления политик потребовал от Еврокомиссии прекратить «венгерофобное поведение». Он также назвал заявления о нарушении прав в стране смешными. Особенно, по словам министра, это видно после принятия во Франции пенсионной реформы.
«Я думаю, что Брюсселю пришло время прекратить венгерофобное поведение, хорошо видно, что они страдают от того, что не могут вмешаться в венгерские процессы», — отметил Сийярто.
Жители Венгрии отдают предпочтение правовому, национально ориентированному, христианско-демократическому правительству, добавил он. Евросоюз просто не способен принять, что такая позиция имеет успех.