Минимум восемь человек погибли из-за теплового удара в индийском Мумбаи

Церемония вручения правительственной награды в Индии закончилась трагедией. Люди провели под солнцем около полутора часов, из-за чего многие из них получили тепловой удар, сообщает NDTV.
Мероприятие проходило 16 апреля в городе Мумбаи на территории индийского штата Махараштра. Люди стояли под открытым небом, несмотря на сильную жару.
В итоге тепловой удар получили около 58 человек. Восемь из них скончались, а еще 50 граждан доставлены в больницу. Правительство штата уже пообещало выплатить компенсацию родственникам погибших, а также взять на себя расходы по лечению пострадавших.