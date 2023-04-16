Бербок заявила о необходимости встречи между госсекретарем США и главой МИД Китая

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости скорейших переговоров между ее американским и китайским коллегами Цинь Ганом и Энтони Блинкеном из-за ситуации вокруг Тайваня. Об этом представитель ведомства сообщила в интервью телеканалу ZDF.
Как отмечает Бербок, скорейшая встреча политиков является важным шагом для переговорного процесса.
«Для нас важно, чтобы мы способствовали деэскалации, но нужно также ясно дать понять, что мы не приемлем, если дело дойдет до военной эскалации», — подчеркнула дипломат.
Также Бербок сообщила, что во время встречи глав внешнеполитических ведомств, прошедшей в воскресенье, была затронута тема американо-китайских диалоговых форматов.