Бербок заявила о необходимости встречи между госсекретарем США и главой МИД Китая

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости скорейших переговоров между ее американским и китайским коллегами Цинь Ганом и Энтони Блинкеном из-за ситуации вокруг Тайваня. Об этом представитель ведомства сообщила в интервью телеканалу ZDF.