Один человек стал жертвой аварии в Подмосковье

В результате ДТП, произошедшего в Подмосковье, один человек погиб и пятеро получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили в областном главке МВД РФ.
Авария была зафиксирована на участке 8-го километра автодороги Осеево-Никифоров-Медвежьи Озера. В числе пострадавших есть ребенок.
«Водитель, управляя автомобилем Lada, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia. В результате ДТП один человек погиб и пятеро получили телесные повреждения», — рассказали в главке.
На место происшествия прибыли спасательные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Сумма причиненного ущерба будет установлена позднее.