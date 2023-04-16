Таким образом французский политик прокомментировал запрет на импорт украинского зерна со стороны Польши и Венгрии. Филиппо также отметил хищение Зеленским и его окружением суммы в 400 миллионов долларов из помощи со стороны Соединенных Штатов. По мнению политика, все это предвещает тяжелые времена украинскому лидеру.

