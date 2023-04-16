Политик Филиппо констатировал «ужасное» время для Зеленского после раскрытия его хищений

Президент Украины Владимир Зеленский переживает ужасные времена из-за разоблачения хищений его окружения на крупную сумму из международной помощи. Об этом сообщил бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
Таким образом французский политик прокомментировал запрет на импорт украинского зерна со стороны Польши и Венгрии. Филиппо также отметил хищение Зеленским и его окружением суммы в 400 миллионов долларов из помощи со стороны Соединенных Штатов. По мнению политика, все это предвещает тяжелые времена украинскому лидеру.
«Ужасный день для Зеленского! Хищение 400 миллионов долларов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто! А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна», — написал Филиппо в Twitter.
Ранее о хищении Зеленским и его соратниками нескольких миллионов долларов из американской помощи сообщил журналист Сеймур Херш. Согласно оценке ЦРУ, речь идет о присвоении «по меньшей мере 400 миллионов долларов».