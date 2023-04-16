«Ростов» удержал ничью в домашнем матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом»

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» в рамках 23-го тура РПЛ завершился вничью.
«Ростов» и «Зенит» не выявили сильнейшего в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Ростове-на-Дону, которая проходила с большим игровым преимуществом гостей, закончилась со счетом 0:0.
После этого матча «Зенит» набрал 55 очков. Сине-бело-голубые продолжают занимать первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», в активе которого 46 баллов, располагается на второй позиции. Третье место в таблице занимает московский «Спартак».