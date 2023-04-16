«Интеллектуальное ничто». Солиста группы «Наив» осудили за антироссийскую позицию

В результате Иванов вышел на сцену в футболке «Маша Москалева» и попросил собравшихся «ужаснуться этому делу» – те начали скандировать нецензурный лозунг. Хотя с этим делом все предельно ясно, считает член Совета по правам человека при президенте РФ и журналист Марина Ахмедова.