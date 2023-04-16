«Интеллектуальное ничто». Солиста группы «Наив» осудили за антироссийскую позицию

Солист музыкальной группы «Наив» Александр Иванов, проживающий в США, приехал с гастролями в Россию и дал провокационный концерт в Москве – ранее он требовал у россиян «отстать от Украины».
Журналисты Regnum звонили в столичный клуб «1930 Moscow» и интересовались, не собирается ли администрация отменить концерт за антироссийские высказывания Иванова – там ответили, что мероприятие все равно состоится.
В результате Иванов вышел на сцену в футболке «Маша Москалева» и попросил собравшихся «ужаснуться этому делу» – те начали скандировать нецензурный лозунг. Хотя с этим делом все предельно ясно, считает член Совета по правам человека при президенте РФ и журналист Марина Ахмедова.
«Вот жила себе такая семья Москалевых, несчастная семья, несоциализированная, но ставшая более несчастной с тех пор, как "либеральная" оппозиция решила поднять ее на свой флаг. Более того, я лично не сомневаюсь в том, что эти же "защитники" подбили отца Москалева бежать из-под домашнего ареста и окончательно разбили семью [в попытках "помочь" Москалеву бежать из РФ призналась беглая редактор "Первого канала" Марина Овсянникова, поддержавшая Украину – прим.ред]. Все в топку пропаганды», – заявила Ахмедова в Telegram.
Однако спрашивать за произошедший инцидент нужно не с «интеллектуального ничто [Иванова], которому не хватает умственных навыков разобраться в ситуации, но хватает ненависти к своей стране, и не с выкрикивающей антивоенные лозунги публики», уверена журналист.
«А с клуба надо очень жестко спросить», – заключила Ахмедова.
Ранее сообщалось, что концерты Валерия Меладце, Ани Лорак и Александра Реввы начали отменять в регионах РФ из-за их позиции по Украине. Подробнее – в нашей статье.