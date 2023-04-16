Футболистов юношеской сборной России пригласили на турнир в Бразилию

Юношеская сборная России по футболу может стать участником турнира в Бразилии.
Сборную России по футболу до 17 лет пригласили выступить на международном турнире под эгидой БРИКС в Бразилии. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Спорт-Экспресс». Международный турнир под эгидой БРИКС пройдет в Бразилии в мае. Точный состав участников соревнований пока не назывался.
Российские клубы и сборные временно отстранены от участия в международных турнирах. Это решение ФИФА и УЕФА связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.