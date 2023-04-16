Футболистов юношеской сборной России пригласили на турнир в Бразилию

Сборную России по футболу до 17 лет пригласили выступить на международном турнире под эгидой БРИКС в Бразилии. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Спорт-Экспресс». Международный турнир под эгидой БРИКС пройдет в Бразилии в мае. Точный состав участников соревнований пока не назывался.