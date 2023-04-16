В Минфине США указали на стабилизацию оттока средств из банков

Ведомство при этом продолжает тщательно отслеживать развитие ситуации, указала она в интервью телеканалу CNN. Также она отметила высокую осторожность финучреждений при выдаче займов и допустила, что подобные самоограничения способны в перспективе стать альтернативой подъему учетных ставок, которое проводит ФРС в попытке замедлить инфляционные темпы.