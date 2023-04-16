В Минфине США указали на стабилизацию оттока средств из банков

Принятые американскими властями меры в ответ на банкротство Silicon Valley Bank помогли стабилизировать отток денежных средств из банковской системы. На это обратила внимание министр финансов США Джанет Йеллен.
Ведомство при этом продолжает тщательно отслеживать развитие ситуации, указала она в интервью телеканалу CNN. Также она отметила высокую осторожность финучреждений при выдаче займов и допустила, что подобные самоограничения способны в перспективе стать альтернативой подъему учетных ставок, которое проводит ФРС в попытке замедлить инфляционные темпы.
На текущий момент Йеллен не видит ничего настолько драматичного, что бы оказало серьезное воздействие на перспективы американской экономики. Они, по ее мнению, по-прежнему заключаются в умеренном росте, сохранении стабильного трудового рынка и сокращении инфляции.