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Глава Бразилии Лула да Силва выступил за создание аналога G20 для обсуждения Украины

Политика
Глава Бразилии Лула да Силва выступил за создание аналога G20 для обсуждения Украины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал сформировать аналог «Большой двадцатки». Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Абу-Даби.

Глава республики напомнил, что в 2008 году в условиях кризиса «Группа двадцати» постаралась спасти экономику стран-участниц. В настоящее время данный формат нужен для разрешения конфликта на Украине.

«Сейчас важно создать еще одну G20, чтобы... установить мир», — объяснил Лула да Силва, выступая в столице ОАЭ.

Ранее бразильский лидер нанес визит в Шанхай. Он поучаствовал в церемонии вступления в должность президента Нового банка развития БРИКС. После Лула да Силва провел встречу с предпринимателями.

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