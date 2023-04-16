Лавров устроил «яичный бой» с журналистами на борту самолета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с делегацией отправился в Латинскую Америку. Перед вылетом глава МИД в шутку предложил журналистам устроить пасхальный «яичный бой».
Лавров поднялся на борт самолета с корзинкой раскрашенных яиц и куличами. Дипломат поздравил всех присутствующих с Пасхой и предложил традиционно посоревноваться в разбивании яиц.
После этого «соревнования» журналисты подарили российскому министру свитер с надписью «The world is not enough».
«И целого мира мало! Вы облетели такое количество стран, что для Вас только космос остается для новых покорений», — сказала сотрудница СМИ.
Ранее сообщалось, что официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова посоветовала верующим россиянам почитать Евангелие и «Пасху Красную».