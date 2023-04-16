В Евросоюзе изучат решения Венгрии и Польши о заморозке импорта сельхозпродукции с Украины

Европейская комиссия рассмотрит решения Польши и Венгрии заморозить ввоз на их рынки сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЕК.
У этих стран Еврокомиссия запросила дополнительные сведения по этому вопросу.
Варшава и Будапешт на фоне протестов местных фермеров заявили о временной остановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок.
Согласно замыслу ЕК, отвечающей за единый рынок Евросоюза, сельхозпродукция должна была поступать в третьи государства с целью преодоления продовольственного кризиса в развивающихся странах. А следовать украинская продукция должна была транзитом через Польшу. Но в итоге крупная доля поставок появлялась на польском рынке и оседала в других странах ЕС, что спровоцировало обвал цен и негодование местных сельхозпроизводителей.