В Евросоюзе изучат решения Венгрии и Польши о заморозке импорта сельхозпродукции с Украины

Согласно замыслу ЕК, отвечающей за единый рынок Евросоюза, сельхозпродукция должна была поступать в третьи государства с целью преодоления продовольственного кризиса в развивающихся странах. А следовать украинская продукция должна была транзитом через Польшу. Но в итоге крупная доля поставок появлялась на польском рынке и оседала в других странах ЕС, что спровоцировало обвал цен и негодование местных сельхозпроизводителей.