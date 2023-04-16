SHAMAN сдержал обещание, которое дал Пугачевой десять лет назад

Певец SHAMAN сдержал обещание, которое дал десять лет назад российской звезде Алле Пугачевой. Примадонна не выбрала его в качестве победителя в вокальном конкурсе «Фактор А».
Пугачева была председателем жюри музыкального конкурса. В финале она нелестно отозвалась об исполнении певца и уточнила, что, пока он будет петь, всегда найдется тот, кто будет недоволен его исполнением. Уходя со сцены, SHAMAN обратился к Пугачевой, произнеся в начале известную фразу Фредди Меркьюри, что шоу должно продолжаться.
«Вы обо мне еще услышите!» — заявил молодой исполнитель со сцены.
Интересно, что из тех, кто победил, действительно громкими исполнителями никто не стал. Что касается певца SHAMAN, спустя десять лет он стал одним из самых популярных российских артистов.