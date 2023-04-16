SHAMAN сдержал обещание, которое дал Пугачевой десять лет назад

Пугачева была председателем жюри музыкального конкурса. В финале она нелестно отозвалась об исполнении певца и уточнила, что, пока он будет петь, всегда найдется тот, кто будет недоволен его исполнением. Уходя со сцены, SHAMAN обратился к Пугачевой, произнеся в начале известную фразу Фредди Меркьюри, что шоу должно продолжаться.