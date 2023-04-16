Песков: Путин переговорил с членом Госсовета Китая Ли Шанфу

Член Госсовета Китая Ли Шанфу прибыл в Москву. Президент России Владимир Путин встретился с гостем, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Путина заявил, что глава государства переговорил с Ли Шанфу. Детали встречи пока неизвестны. Однако Кремль их обнародует, добавил Песков.
«Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны КНР Ли Шанфу», — говорится в комментарии Кремля.
Ранее в Россию прилетел лидер Китая Си Цзиньпин. Он провел в Москве несколько дней, в течение которых обсудил с Путиным мировую повестку и двусторонние отношения государств.