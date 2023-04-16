Главы МИД стран G7 подтвердили необходимость соблюдения мира в Тайваньском проливе

Министры иностранных дел стран G7 заявили о необходимости поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. Об этом говорится в сообщении дипломатов.
По информации ТАСС, глава японского МИД Есимаса Хаяси выразил обеспокоенность в вопросе отношений с КНР и подчеркнул важность продолжения диалога с Китаем и сотрудничества в различных сферах с целью построения стабильных отношений.
Плюс ко всему дипломаты выступили против односторонних попыток по изменению статус-кво силовыми методами.
«[Главы МИД] подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что министров иностранных дел «Большой семерки» озаботила ситуация с российским газом.