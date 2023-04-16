ГУР МО Украины заявило об использовании американского вертолета Black Hawk в боевых действиях

Украинские военнослужащие приняли участие в тренировках по взаимодействию с американским военно-транспортным вертолетом Black Hawk, который якобы уже «активно участвует в боевых действиях». Об этом сообщили в ГУР минобороны Украины.
«Как отмечают бойцы и пилоты вертолета, эта боевая машина значительно опережает советские аналоги Ми-8 и Ми-24 практически по всем характеристикам», — заявили в ведомстве.
В ГУР добавили, что в ходе учений с задействованием Black Hawk было отработано десантирование боевых групп, а также эвакуация военнослужащих с поля боя.
В управлении также заявили, что Киев «с легкостью может принять» около 100 многоцелевых вертолетов Black Hawk, 50 ударных Apache и несколько десятков грузовых Chinook.