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Врачи миланской клиники перевели Берлускони в обычную палату

Политика
Врачи миланской клиники перевели Берлускони в обычную палату

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони было решено перевести из реанимации в обычную палату. Соответствующие данные попали в распоряжение Corriere della Sera.

Выяснилось, что у экс-главы итальянского кабинета министров в последнее время фиксируется «постоянное улучшение состояния». На это обратили внимание медицинские специалисты.

Как сообщалось ранее, Берлускони попал в миланскую клинику San Raffaele. Впоследствии у экс-премьера Италии диагностировали довольно серьезное заболевание крови. Речь идет о лейкемии.

Ранее Берлускони разозлился на президента Украины Владимира Зеленского после заявления о том, что «его дом никогда не бомбили». Он дал понять, что действующий украинский лидер «ничего не знает».

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