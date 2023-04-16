Врачи миланской клиники перевели Берлускони в обычную палату

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони было решено перевести из реанимации в обычную палату. Соответствующие данные попали в распоряжение Corriere della Sera.
Выяснилось, что у экс-главы итальянского кабинета министров в последнее время фиксируется «постоянное улучшение состояния». На это обратили внимание медицинские специалисты.
Как сообщалось ранее, Берлускони попал в миланскую клинику San Raffaele. Впоследствии у экс-премьера Италии диагностировали довольно серьезное заболевание крови. Речь идет о лейкемии.
Ранее Берлускони разозлился на президента Украины Владимира Зеленского после заявления о том, что «его дом никогда не бомбили». Он дал понять, что действующий украинский лидер «ничего не знает».