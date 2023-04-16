Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий тюремный срок на родине, просит перевести его на лечение в Польшу – он заявляет, что «умрет в грузинской больнице» и утверждает, что имеет не менее 20 заболеваний. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Саакашвили считает себя политическим заключенным, а правящую партию «Грузинская мечта» называет «пророссийской» – свой арест он связывает с «рукой Кремля». Журналисты The Guardian пытаются убедить читателей, что нынешние грузинские власти «поддерживают Россию», «тайно выполняют указания РФ» и «выступают против европейских ценностей».
Примечательно, что все заступники Саакашвили делают заявления будто по одним лекалам и настаивают на том, что его арест «влияет на заявку Грузии на вступление в ЕС» и «уменьшает шансы страны на нормальное будущее». То же самое заявляют и британские журналисты.
«Саакашвили остается противоречивой фигурой для многих грузин на международном уровне, но продолжающееся тюремное заключение Миши, является, пожалуй, самым большим препятствием для принятия положительного решения о будущем Грузии в ЕС, учитывая сильную поддержку Саакашвили в правительствах Польши и стран Балтии», – сказано в статье.
Помимо президента Украины Владимира Зеленского и Алексея Навального✱ (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), «Мишу» поддерживает и содействует его освобождению экс-посол Грузии в Брюсселе Саломе Самадашвили.
«У вас могут быть серьезные политические разногласия с Мишей, но его возможная смерть в тюрьме стала бы катастрофой для этой страны. Если он умрет в тюрьме, это нанесет глубокую рану в грузинском обществе, которую будет трудно залечить, и долгое время никто не будет говорить о кандидатуре Грузии в ЕС», – заявила Самадашвили журналистам.
Судя по всему, Саакашвили настаивает на переводе в польскую или латвийскую больницу, чтобы сбежать из тбилисской тюрьмы – он признан виновным по нескольким уголовным делам, включая избиение.
Ранее Саакашвили обвинил в своих болезнях российское руководство. Подробнее – в нашей статье.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России