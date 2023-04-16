The Guardian: Михаил Саакашвили на грани смерти

Примечательно, что все заступники Саакашвили делают заявления будто по одним лекалам и настаивают на том, что его арест «влияет на заявку Грузии на вступление в ЕС» и «уменьшает шансы страны на нормальное будущее». То же самое заявляют и британские журналисты.