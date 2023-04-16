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Водитель погиб в лобовом ДТП в Екатеринбурге

Происшествия
Водитель погиб в лобовом ДТП в Екатеринбурге

Жертвой лобового ДТП в Екатеринбурге стал водитель иномарки Hyundai, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Смертельная авария произошла возле дома № 16 на улице Лучистая. Мужчина за рулем корейской машины выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с автомобилем BMW.

Виновник происшествия скончался на месте происшествия. Водитель второй иномарки был доставлен в больницу с серьезными травмами. Инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах случившегося.

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