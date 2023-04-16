Минфин США: варианты передачи заблокированных российских активов Украине обсуждаются

Правительство США считает, что Москва должна заплатить за восстановление Украины. Сейчас Вашингтон обсуждает с союзниками способы обхода юридических ограничений на использование замороженных госсредств РФ, заявила министр финансов Джанет Йеллен
Глава американского ведомства в интервью телеканалу CNN уточнила, что США уже начали передавать Украине капиталы, конфискуемые у российских частных лиц. Однако пока Вашингтон не может сделать того же с государственными активами.
Юристы Еврокомиссии ранее пришли к выводу, что им придется вернуть России замороженные в Европейском союзе активы Центробанка после окончания противостояния на Украине. Кроме того, они не смогут инвестировать их в европейские государственные облигации из-за высоких рисков потерять эти средства.