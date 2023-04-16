Минфин США: варианты передачи заблокированных российских активов Украине обсуждаются

Юристы Еврокомиссии ранее пришли к выводу, что им придется вернуть России замороженные в Европейском союзе активы Центробанка после окончания противостояния на Украине. Кроме того, они не смогут инвестировать их в европейские государственные облигации из-за высоких рисков потерять эти средства.