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Яблочный пирог из любимого отеля Леннона украсил министерскую встречу глав МИД G7 в Японии

Политика
Яблочный пирог из любимого отеля Леннона украсил министерскую встречу глав МИД G7 в Японии

Главы МИД стран «Большой семерки отпраздновали дни рождения государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Франции Катрин Колонна пирогом из отеля «Мампэй» в Каруидзаве. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве Японии.

Дипломаты добавили, что десерт представили в завершении рабочего ужина. Он в свою очередь обозначил старт встречи министров иностранных дел «Группы семи».

Напомним, что японская гостиница оказалась излюбленным местом отдыха участника рок-группы The Beatles Джона Леннона. Британский музыкант останавливался в «Мампэй» четыре года подряд: с 1976 по 1979. Легенда гласит, что Леннон объяснил местным поварам, как подавать чай с молоком.

Ранее Колонна призвала международное сообщество сформировать условия для переговоров по конфликту на Украине. Такое заявление она сделала в интервью NHK.

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