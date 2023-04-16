Яблочный пирог из любимого отеля Леннона украсил министерскую встречу глав МИД G7 в Японии

Напомним, что японская гостиница оказалась излюбленным местом отдыха участника рок-группы The Beatles Джона Леннона. Британский музыкант останавливался в «Мампэй» четыре года подряд: с 1976 по 1979. Легенда гласит, что Леннон объяснил местным поварам, как подавать чай с молоком.